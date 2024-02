Milan AC Atalanta BC, la Lega Serie A elogia le doti di Rafa Leao sui social – NEWS

17:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, la Lega Serie A elogia le doti di Leao sui social: ecco il video di uno stop meraviglioso dell’esterno rossonero

La Lega Serie A ha elogiato sui social le doti di Rafael Leao, in particolare uno stop del portoghese, durante Diavolo Rossonero Atalanta.

Facile. @RafaeLeao7 pic.twitter.com/EcVzwG9JpL — Lega Serie A (@SerieA) February 27, 2024

Il profilo social ufficiale del campionato italiano ha pubblicato questo video e ha commentato il gesto dell’esterno rossonero con una semplice parola: «Facile». Inoltre, nel match di ieri, Leao è ritornato al gol in Serie A dopo cinque mesi e lo ha segnato in bellissimo stile, al termine di una grande azione e grazie a un destro meraviglioso.

