Milan AC Atalanta BC, il big big match di San Siro è la gara più vista del week-end di Serie A. Il dato

18:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, il big match di San Siro è la partita più vista week-end di Serie A. Il dato sugli spettatori di questo turno di campionato

Secondo quanto comunicato da Dazn, la gara di Serie A più seguita questo week-end è stato il big match di domenica sera a San Siro fra Diavolo Rossonero e Atalanta, che ha registrato 1.398.982 spettatori.

Dietro alla sfida dei rossoneri, in questa particolare classifica, c’è Lecce Inter con 1.035.115 spettatori. Inoltre, le partite di questo turno di campionato sono state viste complessivamente da 6.317.219 spettatori.

