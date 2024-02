Milan AC Atalanta BC, i RETROSCENA: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro

00:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 26ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Diavolo Rossonero Atalanta sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/24.

20:04 – Kalulu torna a respirare l’atmosfera di San Siro per la prima volta dopo il lungo infortunio. Applausi della Curva Sud e dei tifosi presenti, il difensore ringrazia a sua volta battendo le mani.

20:10 – Approfittando di una piccola pausa durante il riscaldamento pre partita Coach Pioli si ferma a colloquio prima con Adli e poi con Theo Hernandez dopo, per entrambi indicazioni tecnico tattiche per entrambi

20:15 – Stavolta le indicazioni di Coach Pioli sono per Loftus Cheek. L’allenatore gli spiega a gesti i movimenti con e senza palla, poi pacca sulle spalle a Pulisic, passato nelle vicinanze

20:17 – Solito cerchio di titolari che si riscaldano nei pressi del centrocampo, Coach Pioli nel mezzo a colloquio con tutta la squadra.

20:30 – Dopo un’iniziale imprecisione nei tiri durante il riscaldamento, Leao, Giroud, Theo Hernandez si riscattano segnando dei grandissimi gol

20:37 – Fischi per tutti i giocatori dell’Atalanta, De Ketelaere compreso, durante la lettura della formazione. Sul finale qualche fischio in più per Gasperini

20:46 – Poco prima del calcio d’inizio Pulisic va da Maignan, i due si danno la carica a vicenda, poi arriva anche il resto della squadra e gli altri rossoneri fanno lo stesso tra loro

20:47 – Inizia il match

20:49 – LEAOOO! Illumina San Siro con un gol spaziale il numero 10. Esultanza leggermente polemiche con il gesto a mimare le troppe parole di critica. Quasi a dire continuate, continuate io rispondo così

20:57 – Coach Pioli applaude questi primi minuti della squadra, richiami per Pulisic quando passa dalle sue parti e per i movimenti in generale degli interpreti in campo

21:04 – Sospiro di sollievo anche per Zlatan Ibrahimovic, pizzicato in tribuna dalle telecamere, dopo l’occasione concessa all’Atalanta sull’errore di Pulisic

21:10 – Ancora indicazioni di Coach Pioli alla squadra, l’allenatore invita, a gesti, i suoi a salire.

21:15 – Coach Pioli si rammarica dopo una giocata di Leao, il portoghese poteva avanzare e andare alla conclusione ma invece si è fermato tentando il passaggio ad un compagno. L’allenatore voleva il tiro.

21:22 – Coach Pioli invita alla calma Adli. Il centrocampista ha provato una giocata in verticale troppo frettolosa. L’allenatore non vuole questo tipo di giocata

21:27 – Orsato viene richiamato al Var per un possibile fallo di Giroud, furiosa la reazione di Coach Pioli che viene trattenuto dai membri dello staff. L’allenatore viene ammonito

21:29 – Giroud dopo il rigore trasformato da Koopmeiners chiede ancora spiegazioni all’arbitro, l’attaccante ancora non se ne capacita

21:30 – Il Diavolo Rossonero ha subito gol nel momento in cui Coach Pioli diceva ad Adli di abbassare i ritmi

21:31 – Clima decisamente più caldo con i tifosi del Diavolo Rossonero che dopo la decisione di Orsato, cori contro Gasperini e urla di polemica ad ogni decisione dell’arbitro

21:35 – Leao protesta dopo un fallo subito, Orsato lo ammonisce, arriva Gabbia che lo invita alla calma. Il dialogo con l’arbitro prosegue anche dopo il fischio del primo tempo, stavolta è Florenzi ad allontanare il portoghese per evitare ulteriori sanzioni.

21:45 – Siparietto tra Reijnders, Chukwueze e Okafor durante il riscaldamento all’intervallo. I tre si divertono a passarsi il pallone nella maniera più forte possibile, chi sbaglia lo stop poi va a recuperarlo.

21:59 – Coach Pioli continua ad esortare la squadra a salire, in questi minuti il Diavolo Rossonero si è abbassato un po’ troppo lasciando l’iniziativa all’Atalanta

22:04 – Torna in campo Calabria che prende il posto di Florenzi. Per il capitano rossonero è la prima volta dopo l’infortunio, accolto dagli applausi del pubblico.

22:14 – Indicazioni di Coach Pioli per Thiaw, il difensore poteva difendere miglio un possesso, l’allenatore gli mima a gesti come avrebbe dovuto fare per proteggere il pallone in quella situazione

22:17 – Pulisic no sfrutta una grande giocata di Leao che lo mette davanti alla porta, Coach Pioli si arrabbia in panchina scaraventando prima la bottiglietta d’acqua a terra e poi allargando le braccia

22:18 – Leao carica San Siro, a gesti invita i tifosi a farsi sentire

22:20 – Coach Pioli ha detto a Loftus-Cheek di aggredire l’area quando ha il pallone Theo Hernandez

22:28 – Coach Pioli continua a rammaricarsi anche con la sua panchina per le troppe occasioni che il Diavolo Rossonero non sta riuscendo a sfruttare

22:35 – Coach Pioli continua ad incitare la squadra battendo le mani in continuazione, vuole di più, vuole la vittoria

22:43 – Finisce il secondo tempo – tanta stanchezza tra i rossoneri con Leao che si accascia a terra per i crampi, Theo con l’affanno consolato da Giroud e qualche smorfia di dolore per Maignan dopo l’ultima parata in tuffo. I giocatori comunque sotto la Curva vengono accolti dagli applausi dei tifosi.

