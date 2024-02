Milan AC Atalanta BC DIRETTA: l’avvicinamento al big match di San Siro, le ULTIME sulle valutazioni di Mister Stefano Pioli

16:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero ospita l’Atalanta nella 26ª giornata del campionato di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Diavolo Rossonero vuole subito rialzarsi in campionato dopo la sconfitta di Monza. Rossoneri che ospitano l’Atalanta a San Siro in uno scontro dal sapore Champions.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pubblicità

Diavolo Rossonero Atalanta 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Migliore in campo Diavolo Rossonero

Al termine del match

Diavolo Rossonero Atalanta 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Diavolo Rossonero Atalanta: il pre-partita

Ore 16.00 – L’Atalanta ha segnato sei gol in questo campionato sugli sviluppi di corner, soltanto il Diavolo Rossonero ha fatto meglio finora: sette, incluso uno nella gara di andata contro la Dea, con Olivier Giroud a segno su assist di Alessandro Florenzi

Ore 15.30 – I rossoneri hanno vinto ben sei delle ultime sette gare casalinghe giocate in Serie A, pareggiando la rimanente (2-2 contro il Bologna); nel parziale hanno segnato esattamente una media di due reti a incontro e in sei di queste hanno trovato il gol nel corso del primo tempo.

Ore 15.00 – Il Diavolo Rossonero ha realizzato 12 reti nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, tante quante ne aveva realizzate nelle precedenti 13 sfide contro la squadra bergamasca nella competizione.

Ore 14.30 – Florenzi confermato a destra, con Calabria che si accomoda in panchina. A sinistra c’è Theo Hernandez.

Ore 14.00 – Conferme in difesa, dove Kjaer e Gabbia compongono il reparto centrale davanti a Maignan.

Ore 13.30 – In mediana è ballottaggio tra Bennacer e Adli per affiancare Reijnders. Al momento è in vantaggio l’algerino.

Ore 13.00 – Completano la trequarti Leao a sinistra e Pulisic a destra.

Ore 12.30 – L’altra novità rispetto al Rennes riguarda il ritorno dal primo minuto di Ruben Loftus-Cheek.

Ore 12.00 – In attacco rispetto all’UEFA Europa League torna titolare Olivier Giroud, vista anche la squalifica di “JoJo” Jovic.

Ore 11.30 – Stefano Coach Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche per Diavolo Rossonero Atalanta.

Ore 11.00 – Il Diavolo Rossonero ritrova Pierre Kalulu e Davide Calabria dopo l’infortunio. Ancora assente Fikayo Tomori, mentre sale il portiere della Primavera Raveyre.

The post Diavolo Rossonero Atalanta LIVE: l’avvicinamento al match di San Siro, le #news sulle scelte di Coach Pioli appeared first on Diavolo Rossonero News 24.