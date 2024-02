Milan AC Atalanta BC 1-1: Rafa Leao non basta, i diavoli rossoneri non sfondano il muro della Dea

23:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero ospita l’Atalanta nella 26ª giornata del campionato di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Diavolo Rossonero si ferma ancora in campionato. Finisce 1-1 lo scontro Champions con l’Atalanta: all’eurogol di Leao risponde su rigore Koopmeiners.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Diavolo Rossonero Atalanta 1-1: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Diavolo Rossonero Atalanta.

Pubblicità

2′ Occasione Giroud – Subito un’occasione in area per Giroud! Theo Hernandez scende a sinistra, crossa per il connazionale che si coordina bene ma viene stoppato dal grande intervento di Scalvini.

3′ Gol Leao – Ma cosa ha fatto Leao?! Tunnel a Holm, scavetto a superare la scivolata di Scalvini, destro a giro da posizione defilata che si infila sotto l’incrocio.

5′ Diavolo Rossonero in apparente controllo – Momento favorevole al Diavolo Rossonero, che ha trovato dopo pochi minuti il vantaggio grazie alla perla di Leao. Possesso palla dei rossoneri, l’Atalanta sembra aver accusato il colpo.

8′ Tiro Theo Hernandez – Calcio d’angolo di Florenzi, allontana di testa Scalvini ma sul sinistro di Theo Hernandez: controllo e tiro, altissimo.

10′ Occasione Bennacer – Loftus-Cheek scarica per Adli: filtrante delizioso con l’esterno per l’inserimento di Bennacer, fermato dall’uscita di Carnesecchi.

12′ Tripla occasione Atalanta – Ederson la mette in mezzo, respinge la difesa del Diavolo Rossonero sui piedi di De Roon: tiro deviato, raccoglie Holm che mastica il pallone ma favorisce la ribattuta di De Ketelaere. Disturbato in area, calcia fuori da buona posizione.

14′ Respinto il cross di Leao – Loftus-Cheek si divora gli spazi davanti a sé, rompendo le linee dell’Atalanta. Va da Leao, che in fiducia punta e crossa: traversone respinto dalla difesa atalantina.

15′ Chiude Gabbia su Holm – Riparte subito l’Atalanta, con il cross basso di Holm respinto in corner da Gabbia.

16′ Colpo di testa De Ketelaere – Calcio d’angolo sul primo palo per la girata di De Ketelaere. Morbida tra le braccia di Maignan.

17′ Occasione Koopmeiners, monumentale Adli – Scivola Pulisic e regala palla a De Ketelaere. Cross arretrato per Koopmeiners, che calcia a botta sicura ma trova l’opposizione monumentale di Adli.

18′ Colpo di tacco De Roon – Ancora Atalanta pericolosa da calcio d’angolo. De Ketelaere pesca De Roon: di tacco, pallone a lato di pochissimo.

19′ Colpo di testa Loftus-Cheek – Si ripete il copione delle ultime partite: cross di Florenzi, sale in cielo Loftus-Cheek ma non inquadra il bersaglio.

22′ Theo Hernandez chiuso in area – Leao premia la sovrapposizione di Theo, il cui cross viene murato in angolo da Scalvini.

25′ Fase più bloccata di partita – Dopo un exploit degli scorsi minuti, ora la gara vive una fase più bloccata. Meno spazi, manovra più ragionata.

26′ Maignan attento sul cross di Miranchuk – L’aveva scodellata bene Miranchuk in cerca di De Ketelaere, ma è bravo Maignan a prendere l’ascensore e bloccare il pallone in presa alta.

27′ Pulisic chiuso da De Ketelaere – Ci pensa il belga ex Diavolo Rossonero a fermare l’avanzata a destra di Pulisic.

28′ Tiro Theo Hernandez – Conclusione velenosa verso la porta da parte del terzino francese, ma c’è ancora una deviazione da parte della difesa nerazzurra.

30′ Atalanta in dieci uomini in questo momento – Dea che da diversi minuti era in inferiorità numerica dopo che Kolasinac, in seguito ad un contrasto aereo con il compagno di squadra Ruggeri, ha iniziato a sanguinare sul volto. È rientrato in campo ma è dovuto uscire nuovamente perché la ferita non si era rimarginata.

31′ Torna in campo Kolasinac – Ristabilita la parità numerica, rientra Kolasinac e occupa posto nella linea difensiva.

32′ Carnesecchi vola sul cross di Leao – Sono i guantoni di Carnesecchi ad interrompere l’azione del Diavolo Rossonero, rifinita dal traversone dalla sinistra di Leao.

35′ Sbaglia Leao, non ne approfitta l’Atalanta – Qui sbaglia il tocco Leao, ma non ne approfitta l’Atalanta visto che Scalvini serve Holm che è in fuorigioco.

36′ Il Diavolo Rossonero chiede un rigore – Loftus-Cheek allarga per Florenzi, il cui cross viene smanacciato da Carnesecchi. Raccoglie Leao, che prima calcia (murato) e poi crossa ma c’è la deviazione di Scalvini. Col braccio secondo il portoghese, tutto regolare e non da rigore per Orsato.

39′ Orsato al VAR, possibile rigore per l’Atalanta – Giroud colpisce Holm che lo aveva anticipato in area. Orsato non fischia ma poi va al VAR a rivederla.

40′ Ammonito Coach Pioli intanto per proteste.

41′ Calcio di rigore per l’Atalanta – Orsato, dopo aver rivisto l’intervento al VAR, concede il penalty alla Dea.

42′ Gol Koopmeiners – Spiazzato Maignan, pareggia l’Atalanta.

43′ Ammonito De Roon – Entrata in ritardo su Theo Hernandez, ammonito.

44′ Colpo di testa Giroud – Vicinissimo al gol il francese, che colpisce fuori dentro l’area sulla marcatura di Djimsiti.

3 minuti di recupero

45’+3′ Ammoniti Leao e Holm – Giallo per Holm per una trattenuta su Leao, che protesta vibratamente e riceve anche lui l’ammonizione.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambi Atalanta – Doppio cambio per Gasperini, dentro Zappacosta e Lookman per Holm e De Ketelaere.

47′ Miranchuk a terra, niente fallo ma Leao si innervosisce – Non c’è fallo nel contatto Gabbia-Miranchuk, ma protesta Leao. Coach Pioli lo calma, il portoghese è già ammonito.

49′ Gabbia a terra dolorante – Rimane giù il difensore dopo un colpo subito alla gamba destra. Si rialza poi zoppicando.

51′ Ritmi bassi in questo avvio di secondo tempo – Pochi spazi, poco spettacolo in questo avvio di ripresa. Squadre chiuse.

53′ Florenzi attento su Lookman – Il nigeriano punta Florenzi nell’uno contro uno. Un paio di finte, ma è bravo il terzino del Diavolo Rossonero a non abboccare.

55′ Leao al cross – Sgasa ancora a destra il portoghese: traversone poi a cercare Giroud che viene anticipato.

56′ Ammonito Lookman – Lookman anticipa Florenzi che termina a terra. Fallo, poi l’attaccante protesta e viene ammonito.

57′ Cambio Diavolo Rossonero – Dentro Calabria, al rientro dopo l’infortunio, per Florenzi.

59′ Tiro Loftus-Cheek – Si libera per il tiro in area di rigore l’inglese: conclusione rasoterra e potente, ma centrale. Carnesecchi blocca a terra il pallone.

60′ Occasione Atalanta – Miranchuk avanza a grandi falcate verso l’area, poi allarga per Zappacosta: cross troppo lungo, ma raccoglie sul secondo palo Ederson. Scarico per Koopmeiners, tiro deviato.

61′ Tiro Calabria – Che occasione per il Diavolo Rossonero! Giroud gioca di sponda per Bennacer, che allarga in area per Calabria: sterzata e tiro, ci mette la mano Carnesecchi e compie un miracolo.

63′ Cambi Atalanta – Scamacca sostituisce Miranchuk.

65′ Leao chiuso al limite – Aveva fatto un gran giocata Leao partendo da sinistra. Saltati due uomini ha cercato Pulisic con l’imbucata, ma ha chiuso ancora la linea arretrata della Dea.

66′ Tiro Gabbia – Giocano bene Leao e Theo a sinistra: il francese scarica per Gabbia che arriva al tiro dalla lunghissima distanza ma è completamente sbagliato.

67′ Occasione Loftus-Cheek – Altro strappo grandioso di Leao, che poi trova con un pallone meraviglioso Loftus-Cheek che apre troppo il piattone, sprecando un rigore in movimento.

68′ Pulisic giù in area – Ha rischiato qui Ederson, che ci ha messo il fisico per chiudere su Pulisic. Intervento al limite ma niente rigore per Orsato.

69′ Occasione Pulisic – Leao estrae dal cilindro un altro pallone magico, questa volta per Pulisic. Controllo e tiro d’esterno che esce di un soffio alla destra di Carnesecchi.

73′ Punizione Adli – Traiettoria velenosa da posizione defilata da parte del centrocampista, respinge la difesa ospite.

74′ Tiro Pulisic – Sterzata e sinistro dell’americano: deviato, arpiona il pallone Carnesecchi senza problemi.

76′ Tiro Loftus-Cheek – Botta potentissima dal limite dell’area dell’inglese, ci mette i pugni Carnesecchi per respingere.

78′ Cambio Atalanta – Dentro Hien per Ruggeri.

79′ Cambio Diavolo Rossonero – Musah prende il posto di Bennacer.

80′ Occasione Diavolo Rossonero – Lancio lungo di Theo per Leao, che scappa alle spalle di Zappacosta. A tu per tu con Carnesecchi viene ipnotizzato dal portiere, poi Giroud sulla ribattuta trova la respinta sulla linea di Zappacosta. Ma è tutto fermo, fuorigioco di partenza di Leao.

83′ De Roon chiude il cross di Theo Hernandez – Traversone del francese per Giroud, De Roon ci mette la testa e fa carambolare il pallone dalle parti di Carnesecchi.

86′ Scalvini a terra – Mette male la spalla a terra il difensore, rimane giù. Leao mette fuori il pallone.

88′ Cambio Diavolo Rossonero – Okafor al posto di Pulisic.

89′ Cambio Atalanta – Non ce la fa Scalvini, dentro Toloi.

89′ Tiro Theo Hernandez – Mancino deviato in calcio d’angolo quello del francese.

90′ Che errore di Scamacca – Contropiede dell’Atalanta, orchestrato da De Roon e Lookman. Pallone in area per Scamacca che si addormenta e perde il controllo.

90’+3′ Ammonito Ederson – Fallo su Theo Hernandez, giallo per il centrocampista.

FINE PARTITA

Migliore in campo Diavolo Rossonero: Leao PAGELLE

Diavolo Rossonero Atalanta 1-1: risultato e tabellino

Reti: 3′ Leao, 42′ Koopmeiners rig.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (57′ Calabria), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic (88′ Okafor), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Coach Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Kjaer, Kalulu, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Chukwueze

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (46′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk (63′ Scamacca), De Ketelaere (46′ Lookman). All. Gasperini. A disp. Musso, Rossi, Bakker, Toloi, Hien, Palomino, Hateboer, Adopo, Pasalic, Tourè

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 40′ Coach Pioli, 43′ De Roon, 45’+3′ Leao, 45’+3′ Holm, 56′ Lookman, 90’+3′ Ederson

Diavolo Rossonero Atalanta: il pre-partita

Ore 20.35 – Riscaldamento finito.

#Diavolo RossoneroAtalanta #SempreDiavolo Rossonero pic.twitter.com/Y4JfxxWpTt — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) February 25, 2024

#Diavolo RossoneroAtalanta #SempreDiavolo Rossonero

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/TQlVQ2IKTO — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) February 25, 2024

Ore 20.05 – Riscaldamento iniziato a San Siro.

In the house, in the zone #Diavolo RossoneroAtalanta #SempreDiavolo Rossonero @OffWht pic.twitter.com/gHfgQ3t7TW — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) February 25, 2024

Ore 19.45 – NOVITA’ dell’ultim’ora per Coach Pioli! Non gioca Reijnders a centrocampo ma Adli, in coppia con Bennacer.

Team News! #Diavolo RossoneroAtalanta #SempreDiavolo Rossonero

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/B7N2BRNt31 — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) February 25, 2024

Ore 19.40 – Le formazioni ufficiali di Diavolo Rossonero Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Coach Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini

Ore 19.05 – Diavolo Rossonero in arrivo a San Siro, queste le immagini della partenza dall’albergo.

#Diavolo Rossonero in partenza dall’ albergo verso San Siro. Tra poco #Diavolo RossoneroAtalanta pic.twitter.com/ScP9bptweU — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) February 25, 2024

Ore 19.00 – Theo Hernandez, in Diavolo Rossonero-Atalanta, raggiungerà quota 200 presenze con il Diavolo in tutte le competizioni. Se invece consideriamo anche le presenze con gli altri #club sarà la numero 300 in tutte le competizioni.

Ore 18.30 – Sarà una serata speciale per il portiere rossonero Maignan che raggiungerà un importante traguardo. Sarà infatti la centesima presenza, tra tutte le competizioni, con la maglia rossonera.

Ore 18.00 – La gara del Meazza sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà commentata dalla coppia Buscaglia-Parolo.

Ore 17.30 – Tra i rossoneri di Stefano Coach Pioli sono tre i calciatori diffidati che rischiano di saltare la prossima gara di campionato, quella del primo marzo contro la Lazio: Florenzi, Musah e Loftus-Cheek.

Ore 17.00 – Daniele Orsato è il direttore di gara designato per Diavolo Rossonero-Atalanta. Per l’esperto fischietto della sezione di Schio, la prossima sarà la gara numero 286 nella massima divisione italiana. Tanti i precedenti con le due formazioni, il più recente con i rossoneri risale alla trasferta di Napoli (2-2) dello scorso ottobre, con i bergamaschi al ko sul campo della Lazio (3-2) sempre dell’ottobre 2023. Ad accompagnarlo gli assistenti Costanzo e Passeri, insieme al quarto ufficiale Giua. Irrati al VAR, assistito da Piccinini.

Ore 16.30 – Atalanta (10) e Diavolo Rossonero (12) sono le uniche due squadre di questo campionato ad aver ricavato almeno 10 gol “dalla panchina“; entrambe, tra l’altro, hanno segnato con giocatori subentrati nell’ultima giornata: la Dea con Mitchel Bakker e i rossoneri con Olivier Giroud e Christian Pulisic.

Ore 16.00 – L’Atalanta ha segnato sei gol in questo campionato sugli sviluppi di corner, soltanto il Diavolo Rossonero ha fatto meglio finora: sette, incluso uno nella gara di andata contro la Dea, con Olivier Giroud a segno su assist di Alessandro Florenzi

Ore 15.30 – I rossoneri hanno vinto ben sei delle ultime sette gare casalinghe giocate in Serie A, pareggiando la rimanente (2-2 contro il Bologna); nel parziale hanno segnato esattamente una media di due reti a incontro e in sei di queste hanno trovato il gol nel corso del primo tempo.

Ore 15.00 – Il Diavolo Rossonero ha realizzato 12 reti nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, tante quante ne aveva realizzate nelle precedenti 13 sfide contro la squadra bergamasca nella competizione.

Ore 14.30 – Florenzi confermato a destra, con Calabria che si accomoda in panchina. A sinistra c’è Theo Hernandez.

Ore 14.00 – Conferme in difesa, dove Thiaw e Gabbia compongono il reparto centrale davanti a Maignan.

Ore 13.30 – In mediana è ballottaggio tra Bennacer e Adli per affiancare Reijnders. Al momento è in vantaggio l’algerino.

Ore 13.00 – Completano la trequarti Leao a sinistra e Pulisic a destra.

Ore 12.30 – L’altra novità rispetto al Rennes riguarda il ritorno dal primo minuto di Ruben Loftus-Cheek.

Ore 12.00 – In attacco rispetto all’UEFA Europa League torna titolare Olivier Giroud, vista anche la squalifica di “JoJo” Jovic.

Ore 11.30 – Stefano Coach Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche per Diavolo Rossonero Atalanta.

Ore 11.00 – Il Diavolo Rossonero ritrova Pierre Kalulu e Davide Calabria dopo l’infortunio. Ancora assente Fikayo Tomori, mentre sale il portiere della Primavera Raveyre.

The post Diavolo Rossonero Atalanta 1-1: Leao non basta, i rossoneri non sfondano il muro della Dea appeared first on Diavolo Rossonero News 24.