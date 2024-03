Milan AC A.S. Roma #UEFA UEFA #Europa League: due big ASSENTI nel #Big match d’andata! Non ci saranno a San Siro

16:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma UEFA #Europa League: due big ASSENTI nel match d’andata! Non ci saranno nella sfida in programma a San Siro

Sarà la A.S. Roma l’avversaria del Diavolo Rossonero nei quarti di finale di UEFA #Europa League. Questo quanto ha regalato l’urna di Nyon: un #Derby Cittadino italiano tra due formazioni che puntano ad arrivare fino in fondo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il primo atto della sfida tra rossoneri e giallorossi vedrà l’assenza di due calciatori, uno per parte: Tomori e Ndicka infatti saranno squalificati e non potranno prendere parte al match d’andata in programma a San Siro.

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero A.S. Roma UEFA #Europa League: due big ASSENTI nel match d’andata! Non ci saranno a San Siro appeared first on Diavolo Rossonero News 24.