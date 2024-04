Milan AC A.S. Roma quasi alle porte, Mister Stefano Pioli prepara una mossa a sorpresa: NOVITÀ di #schieramento

12:04,8 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma quasi alle porte, Coach Pioli prepara una mossa a sorpresa: NOVITÀ di formazione verso l’UEFA #Europa League Giovedì sera il Diavolo Rossonero ospiterà la A.S. Roma nell’andata dei quarti di finale di UEFA #Europa League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Coach Pioli starebbe studiando una possibile mossa a sorpresa. L’idea del tecnico rossonero sarebbe quella di far […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero A.S. Roma quasi alle porte, Coach Pioli prepara una mossa a sorpresa: NOVITÀ di formazione appeared first on Diavolo Rossonero News 24.