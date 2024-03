Milan AC A.S. Roma quarti #UEFA UEFA #Europa League, Caputi sentenzia, la dichiarazione ufficiale: «Peggio di così…» #Intervista #News #Ultimora

17:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma ai quarti di finale di UEFA #Europa League, Caputi sentenzia dopo il sorteggio di Nyon: «Peggio di così…»

L’urna di Nyon non è stata affatto benevola con il Diavolo Rossonero. Nella strada dei rossoneri verso la finale di UEFA #Europa League in programma a Dublino ci sarà infatti la A.S. Roma di Mister “DDR” De Rossi.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Massimo Caputi ha commentato così il sorteggio avvenuto alle 13 a Nyon: «Diavolo Rossonero-A.S. Roma e Liverpool-Atalanta… peggio di così…».

