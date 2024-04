Milan AC A.S. Roma, Mister Stefano Pioli deve sciogliere questo ballottaggio: chi con Gabbia? Il favorito è…

15:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-A.S. Roma, Stefano Coach Pioli deve sciogliere un ballottaggio in vista della sfida contro i giallorossi: chi con Gabbia? Archiviata la gara contro il Lecce vinta ieri a San Siro, per il Diavolo Rossonero è tempo di pensare alla sfida di UEFA #Europa League contro la A.S. Roma in programma giovedì alle 21. Vista la squalifica di Tomori e l’infortunio […]

