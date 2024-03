Milan AC A.S. Roma, Mister “DDR” De Rossi perde un altro mediano? Problema all’adduttore e lascia il ritiro #Particolari

18:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma, Mister “DDR” De Rossi perde un altro centrocampista? Problema all’adduttore e lascia il ritiro. Tutti i DETTAGLI verso l’UEFA #Europa League Ritiro dell‘Italia Under21 sfortunato per la A.S. Roma che perde prima Edoardo Bove e adesso Tommaso Baldanzi che ha lasciato il ritiro a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro, come riportato da Sportface. Nelle prossime […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero A.S. Roma, Mister “DDR” De Rossi perde un altro centrocampista? Problema all’adduttore e lascia il ritiro DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.