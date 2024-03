Milan AC A.S. Roma, Llorente “si scusa”, la dichiarazione ufficiale: «È brutto, mi spiace ma non l’ho fatto con malizia! Questa è più di una gara» #Intervista #News #Ultimora

15:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo, ha parlato a Sky dopo i sorteggi di UEFA #Europa League che han abbinato Diavolo Rossonero e A.S. Roma

La mano di Fernando Llorente nei sorteggi di UEFA #Europa League ha abbinato il Diavolo Rossonero alla A.S. Roma. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante a Sky.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

MILAN ROMA – «È brutto, conosci di più le squadre del tuo campionato, puoi anche aver avuto problemi in campionato. È più di una partita, sono dentro tante cose. Di solito non è facile che si affrontino, stavolta è #successo così. Mi spiace perché è stata la mia mano a sorteggiarla, non l’ho fatto con malizia».

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero A.S. Roma, Llorente “si scusa”: «È brutto, mi spiace ma non l’ho fatto con malizia! Questa è più di una partita» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.