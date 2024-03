Milan AC A.S. Roma, giallorossi preoccupati, la dichiarazione ufficiale: «Il peso dell’attacco su Lukaku». La circostanza

13:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

L’infermeria della A.S. Roma si allarga ed aumentano le preoccupazioni dei giallorossi in vista del doppio confronto col Diavolo Rossonero Aumentano le preoccupazioni per Daniele Mister “DDR” De Rossi e la sua A.S. Roma, che dovrà affrontare a breve il Diavolo Rossonero nel doppio confronto valido per i Quarti di Finale di UEFA #Europa League. Alla lista dell’infermeria si è aggiunto anche […]

