Milan AC A.S. Roma, giallorossi a lavoro dopo il #Derby Cittadino: un giocatore a parte NOVITÀ

00:01,8 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma, giallorossi a lavoro dopo il #Derby Cittadino: un giocatore a parte non si è allenato in gruppo. Le NOVITÀ La A.S. Roma si è allenata dopo il #Derby Cittadino vinto contro la S.S. Lazio. Iniziata la preparazione in vista della sfida contro il Diavolo Rossonero e, come riportato da Voce Giallorossa, Azmoun ha lavorato a parte. PAROLE – […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero A.S. Roma, giallorossi a lavoro dopo il #Derby Cittadino: un giocatore a parte NOVITÀ appeared first on Diavolo Rossonero News 24.