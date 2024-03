Milan AC A.S. Roma Femminile 0-0 DIRETTA: spingono le giallorosse

13:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero Femminile ospita la A.S. Roma per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2023-24: sintesi, tabellino, risultato, cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Dopo la vittoria nel #Derby Cittadino contro l’Inter torna in campo il Diavolo Rossonero Femminile per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2023-24. Le rossonere ospitano la A.S. Roma al Puma House of Football.

Diavolo Rossonero A.S. Roma Femminile 0-0: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Subito pericolosa Vigilucci – buona azione personale di Dubcova sulla fascia, cross al centro arretrato per la compagna che da buona posizione calcia alto

5′ Problemi per Glionna che lascia il campo accompagnata dallo staff sanitario della A.S. Roma

7′ Glionna non ce la fa entra Pilgrim al suo posto

10′ La A.S. Roma protesta per un contatto in area dei Diavoli Rossoneri con Haavi che finisce per terra dopo il contrasto con Piga, per Mirabella il difensore del Diavolo Rossonero è arrivata in anticipo sul pallone

12′ Spinge la A.S. Roma, il Diavolo Rossonero constretto nella sua metà campo dalle giallorosse

Migliore in campo Diavolo Rossonero Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Diavolo Rossonero A.S. Roma Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni, Piga, Mesjasz, Bergamaschi; Vigilucci, Mascarello, Dubcova; Dompig, Marinelli, Nadim. A disp. Arnadottir, Cernoia, Fusetti, Asllani, Ijeh, Soffia, Staskova, Laurent, Babb. All. Corti

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Valdezate, Sonstevold; Greggi, Troelsgaard, Giugliano; Glionna (8′ Pilgrim), Giacinti, Haavi.

A disp.: Korpela, Minami, Di Guglielmo, Kumagai, Ciccotti, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar. All. Alessandro Spugna

Arbitro: Mirabella di Napoli S.S.C.

Ammonite:

