Milan AC A.S. Roma, disponibili i biglietti per il #Big match di #UEFA UEFA #Europa League: tutti i #Particolari

00:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma, disponibili i biglietti per il match di UEFA #Europa League: tutti i DETTAGLI per la partita di San Siro

Dopo aver superato il Rennes e lo Slavia Praga, il Diavolo Rossonero è pronto ad affrontare la A.S. Roma ai Quarti di finale di UEFA #Europa League. La sfida di andata tra le due italiane andrà in scena a San Siro giovedì 11 aprile, con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

BIGLIETTI

I biglietti per Diavolo Rossonero-A.S. Roma sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Diavolo Rossonero e attraverso i circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Pubblicità

Fase abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 19 marzo alle ore 23.59 di giovedì 21 marzo, ogni abbonato alla #campionato 2023/24 potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, intestati sempre a tifosi che hanno sottoscritto la tessera stagionale 2023/24. Le informazioni sulle fasi di vendita successive saranno rese note prossimamente sui canali AC Diavolo Rossonero.

The post Diavolo Rossonero A.S. Roma, disponibili i biglietti per il match di UEFA #Europa League: tutti i DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.