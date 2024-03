Milan AC A.S. Roma, colpo della RAI: acquistati i diritti della fase finale di #UEFA UEFA #Europa League. Ecco dove vedere la gara

10:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-A.S. Roma, colpo della RAI che ha acquistato i diritti della fase finale di UEFA #Europa League: ecco dove vedere la partita L’indiscrezione circolata ieri tramite il giornalista De Maggio ha trovato oggi conferma: la RAI ha acquistato i diritti della fase finale dell’UEFA #Europa League e dunque le sfide delle italiane (Diavolo Rossonero-A.S. Roma e Liverpool-Atalanta) saranno visibili in […]

