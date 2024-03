Milan AC A.S. Roma, biglietti in vendita per la sfida di #UEFA UEFA #Europa League: ecco da quando saranno disponibili

16:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma, biglietti in vendita per la sfida di UEFA #Europa League: ecco da quando saranno disponibili i tagliandi per il match

Il Diavolo Rossonero ha reso disponibili alcune informazioni per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il match di UEFA #Europa League contro la A.S. Roma.

Da martedì 19 marzo ore 15:00 a giovedì 21 marzo ore 23:50, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, a condizione che gli ulteriori biglietti aggiuntivi siano per altri abbonati. Fase di vendita libera: dalle 15:00 di venerdì 22 marzo fino ad esaurimento posti.

