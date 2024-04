Milan AC A.S. Roma, Bernardeschi non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Sarà una grandissima gara. Mister Stefano Pioli dovrà puntare molto su questo» #Intervista #News #Ultimora

16:45,9 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma, Bernardeschi: «Coach Pioli dovrà puntare molto su questo». Le parole dell’ex Juve in vista della sfida del #Derby Cittadino di UEFA #Europa League Federico Bernardeschi ha parlato di Rafael Leao e Paulo Dybala ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di UEFA #Europa League tra Diavolo Rossonero e A.S. Roma. Ecco le parole dell’attaccante del […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero A.S. Roma, Bernardeschi non ha dubbi: «Sarà una grandissima partita. Coach Pioli dovrà puntare molto su questo» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.