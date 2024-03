Milan AC A.S. Roma, allarme nei giallorossi: il mediano abbandona il ritiro dell’Under21 #NEWS

22:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma, allarme nei giallorossi: il centrocampista abbandona il ritiro dell’Italia Under21. Le #news verso la sfida di UEFA #Europa League

L’Italia Under 21 perde Bove: il centrocampista della A.S. Roma ha lasciato il ritiro per un trauma al piede sinistro. Il calciatore salterà quindi le gare contro la Lettonia e la Turchia.

Non dovrebbero esserci problemi per il match di UEFA #Europa League, dove i giallorossi sfideranno il Diavolo Rossonero. Mister “DDR” De Rossi è alle prese anche con i recuperi di Dybala e Lukaku che saranno regolarmente presenti contro i rossoneri nella sfida di San Siro.

