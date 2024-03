Milan AC A.S. Roma ai quarti di #UEFA UEFA #Europa League: a #Milan ACello hanno reagito così al sorteggio. Il #Dietro le Quinte

16:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero A.S. Roma ai quarti di UEFA #Europa League: a Diavolo Rossoneroello hanno reagito così al sorteggio. Il RETROSCENA sui rossoneri

Il Diavolo Rossonero sulla sua strada verso Dublino troverà la A.S. Roma di Daniele Mister “DDR” De Rossi: questo quanto emerso dal sorteggio avvenuto oggi alle 13 a Nyon, un’urna che ha così regalato un #Derby Cittadino tutto italiano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri volevano evitare nel sorteggio il Liverpool e una delle altre due squadre italiane. Pertanto il sorteggio non è stato ovviamente accolto con entusiasmo.

