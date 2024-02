Milan A.C., in vendita i biglietti per il ritorno degli ottavi di Europa League VS lo Slavia Praga: tutte le info

Pubblicità

Diffondi Informazione!

13:32, 29 Feb 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

AC Milan AC, il Diavolo Rossonero, comunica che i biglietti per il settore ospiti per la gara SK Slavia Praga-Milan AC, il Diavolo Rossonero, , gara di ritorno degli Ottavi di finale di UEFA Europa League in programma giovedì 14 marzo alle 18.

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità