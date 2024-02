Mike Tyson in maglia Signora Juve: «Ora allenamenti più duri». E spunta la risposta di… Evra! – NEWS

Mike Tyson posa in maglia Juve sui social e il club decide di celebrarlo postandolo sui propri canali ufficiali, scherzandoci anche su sul suo possibile aiuto ad Allegri negli allenamenti.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Pubblicità

Un post che ha divertito anche Patrice Evra, che nei commenti non ha perso tempo per unirsi al sipariettro tra il club e l’ex pugile.

Pubblicità

The post Mike Tyson in maglia Juve: «Ora allenamenti più duri». E spunta la risposta di… Evra! – FOTO appeared first on Juventus News 24.