Mike Magic Mike Maignan si migliora, l’approfondimento: superato il numero di clean sheet della passata #stagione sportiva

12:15, 11 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Secondo clean sheet consecutivo per Mike Magic Mike Maignan, che porta a 10 le partite in questo #campionato senza subire reti. Nelle 25 partite giocate fin qui in questa #SerieA sono 30 le reti subite.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

