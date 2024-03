Mike “DiGre” Di Gregorio Internazionale F.C., la mossa di Handanovic per strapparlo alla concorrenza: le ULTIME

2 Mar 2024, 20:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Mike “DiGre” Di Gregorio Internazionale, la mossa di Handanovic per strapparlo alla concorrenza: le ULTIME sull’interesse dei leoni nerazzurri per il portiere

Non è una novità che Michele Mike “DiGre” Di Gregorio sia finito nel mirino del calciomercato Internazionale, anche per via del suo passato nelle giovanili nerazzurre, che favorirebbe il suo inserimento in ottica liste.

La certifica è arrivata anche oggi, dalla notizia riferita da Nicolò Schira della presenza di Samir Handanovic sugli spalti dell’U Power Stadium per Monza Roma: l’ex portiere sloveno si trovava lì in qualità di osservatore per i leoni nerazzurri.

