Mike “DiGre” Di Gregorio conviene, TS, la rivelazione: “All’Internazionale F.C. costa quanto Emil2 Audero”

4 Mar 2024, 11:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Michele Mike “DiGre” Di Gregorio è uno dei portieri dal miglior rendimento in questa stagione di Serie A e l’Internazionale è fortemente tentata dal provare a riportarlo in nerazzurro (è cresciuto nelle giovanili) nel corso della prossima estate. Un’operazione che potrebbe convenire anche dal lato economico.

Infatti, come riportato da Tuttosport, l’operazione per l’estremo difensore del A.C. Monza, infatti, potrebbe legarsi alle riflessioni attualmente in corso sul futuro di Emil2 Audero. Ad aiutare i leoni nerazzurri ci penserebbero gli ottimi rapporti con i brianzoli e la possibilità di inserire nell’operazione il prestito-bis di Carboni e anche Oristanio come contropartita tecnica.

Il #cartellino di Mike “DiGre” Di Gregorio avrebbe un impatto di circa 20 milioni di euro, che non sarebbe poi troppo disuguale dal costo del riscatto di Emil2 Audero, fissato a 6.5 milioni di euro, con però un’evidente upgrade tecnico.

L’opinione di Passione Internazionale

L’età avanzata di Sommer “Time” è un fattore che l’Internazionale deve tenere in considerazione e l’arrivo di Mike “DiGre” Di Gregorio potrebbe essere molto importante per favorire un ricambio graduale. Infatti, l’estremo difensore del A.C. Monza partirebbe probabilmente alle spalle dello svizzero, per poi inserirsi con calma nei piani leoni nerazzurri.