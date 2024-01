Mihajlovic, il toccante ricordo della moglie: «Lui sempre con me. Alcune volte…» #Intervista

Arianna Mihajlovic, vale a dire moglie dell’indimenticato ex Inter Sinisa, ha voluto così ricordare il marito sui propri profili social

Messaggio veramente emozionante quello rilasciato da sul proprio profilo Instagram, Arianna Mihajlovic. Ecco il ricrodo dell’ex Inter Sinisa a poco più di un anno dalla prematura scomparsa:

IL RICORDO – «A volte ho avuto comportamenti un po’ bizzarri che non sono stati compresi da molti di voi e questo lo capisco ! E’ stato un anno difficilissimo per me ed ho cercato con tutte le mie forze di andare avanti di combattere e di vivere. Ho cinque figli una nipotina ed una famiglia che non vorrebbe mei vedermi crollare ….ed io non l’ho fatto e non lo farò! Molti mi sono stati accanto e chi c’è stato lo sa perfettamente ed è a loro che devo dire infinitamente Grazie. Mio marito c’è e rimarrà sempre nel mio cuore. Buon anno a tutti!».

