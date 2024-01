Merino Vecchia Signora Juventina, occhi sul centrocampista della Real Sociedad! Cifre e dettagli

Merino Juve, occhi sul centrocampista della Real Sociedad! Cifre e dettagli, il club spagnolo spara alto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è sulle tracce di Mikel Merino per la prossima stagione. Il centrocampista classe 1996 si sta mettendo in mostra con la maglia della Real Sociedad.

L’ostacolo è però rappresentato dalla richiesta del club spagnolo: la Real non è disposta a sedersi per discutere se non si parte da una offerta di almeno 50 milioni di euro.

