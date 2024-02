Merino Signora Juve, nome nuovo per il centrocampo: è nella lista di Giuntoli

Merino Juve, nome nuovo per il centrocampo: è nella lista di Giuntoli. La situazione per lo spagnolo della Real Sociedad

E’ Merino il nome nuovo di mercato per il centrocampo della Juve. E’ infatti questo il reparto su cui si concentrano gli sforzi del club, come dimostrato dall’acquisto di Alcaraz a gennaio.

Come riferito da Tuttosport il centrocampista spagnolo della Real Sociedad fa parte della lista di Giuntoli. Merino costa 50 milioni, ma essendo in scadenza nel 2025 potrebbe andare via per molto meno nella sessione di mercato estiva.

