Mercato Vecchia Signora Juventina, Zirkzee nel mirino della Premier: prezzo alle stelle!

Mercato Juve, Zirkzee nel mirino della Premier: prezzo alle stelle per il gioiello del Bologna

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi su Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 del Bologna, obiettivo anche del calciomercato Juventus per la prossima stagione. Il prezzo si aggira già fra i 40 ed i 60 milioni di euro.

I rossoblu non sembrano intenzionati a privarsi del giocatore a stagione in corso, visto che è uno protagonisti dell’ottima stagione della squadra di Thiago Motta. L’Arsenal, in passato tra l’altro, era stato sulle tracce dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, ma la pista che porta al numero 9 bianconero sembra essere definitivamente tramontata.

