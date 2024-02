Mercato Vecchia Signora Juventina, tentativo per bloccare Daouda Traoré del Nizza. I dettagli

Mercato Juve, tentativo per bloccare Daouda Traoré del Nizza. I dettagli sul giovane prospetto classe 2006

Come riferito da goal.com, la Juve ha provato a bloccare in vista dell’estate Daouda Traoré, centrocampista classe 2006 di proprietà del Nizza. No secco dei francesi.

Traorè, che compirà 18 anni a luglio, gioca attualmente nella seconda squadra del Nizza e ha già militato nelle giovanili della nazionale francese.

The post Mercato Juve, tentativo per bloccare Daouda Traoré del Nizza. I dettagli appeared first on Juventus News 24.