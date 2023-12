Mercato Vecchia Signora Juventina: si ragiona su questi due nomi per gennaio. Cosa succede

Mercato Juve: si ragiona su questi due nomi per gennaio. Cosa succede per quanto riguarda i possibili acquisti

Come riferito da Luca Marchetti negli studi di Sky Sport 24, il mercato Juve è alla ricerca di un centrocampista di raccordo in questo gennaio. Il nome più facile è quello di Kalvin Phillips, anche se è un calciatore più difensivo.

Per questo le riflessioni si spostano anche su Pierre-Emile Hojbjerg: in questo caso l’ostacolo è il prezzo, con il Tottenham che chiede 30 milioni di euro per l’obbligo di riscatto del giocatore. I bianconeri aspetteranno quindi gli ultimi giorni di mercato per eventuali occasioni.

