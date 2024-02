Mercato Vecchia Signora Juventina, si apre la partita dei rinnovi: in 9 vanno a scadenza nel 2025

Mercato Juve, si apre la partita dei rinnovi: in 9 vanno a scadenza nel 2025. Il loro destino è ancora da decidere

Chiuso il mercato invernale, la Juve deve iniziare a pensare al futuro e alla partita dei rinnovi di contratto. Come rimarcato da Gazzetta.it, infatti, sono ben 9 i giocatori che andranno in scadenza nel 2025 e il cui destino è ancora da decidere.

Si tratta dei portieri Perin, Pinsoglio e Szczesny, dei difensori Danilo e De Sciglio, dei centrocampisti Iling-Junior e McKennie e degli attaccanti Chiesa e Kean.

