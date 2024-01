Mercato Vecchia Signora Juventina, sfuma il colpo Terracciano: tutto fatto con il Milan

Mercato Juve, sfuma il colpo Terracciano: tutto fatto con il Milan. I dettagli del trasferimento del talento del Verona

Sfuma il colpo Terracciano per la Juve. Come riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, il Milan ha trovato l’accordo col Verona per il trasferimento del talento per circa 5,5 milioni di euro.

Ora i rossoneri, in base a quanto spiegato da Di Marzio a Sky, stanno discutendo con l’agente del giocatore i termini dell’ingaggio.

