Mercato Vecchia Signora Juventina, salta Zielinski: AD Giuseppe Marotta porta il polacco all’Fc Internazionale a zero

Mercato Juve, salta Zielinski: Marotta porta il polacco all’Inter a zero. Superata la concorrenza anche di Lipsia e West Ham

Niente Zielinski per la Juve. Per il Corriere dello Sport, infatti, Marotta ha superato la concorrenza dei bianconeri, del Lipsia e del West Ham riuscendo a portare il polacco all’Inter a parametro zero dalla prossima estate.

La trattativa per il rinnovo di Zielinski col Napoli è naufragata a causa delle dispute tra il club e l’agente del giocatore. Così Marotta ne ha approfittato per piazzare il colpo di mercato.

