Mercato Vecchia Signora Juventina, per il centrocampo resta caldo quel nome: «E’ la pista più facile»

Mercato Juve, per il centrocampo resta caldo quel nome: «E’ la pista più facile». Rivelazione sull’obiettivo bianconero

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e anche la Juve è al lavoro per cercare di rinforzare la squadra a disposizione di Allegri. Il reparto più attenzionato, in questo senso, è il centrocampo alla luce delle squalifiche di Fagioli e Pogba.

In base a quanto riferito da Sky Sport l’obiettivo principale è Philips del Manchester City. Per Alessandro Sugoni, in particolare, questa risulta la “pista più facile” da percorrere per la Juve.

