Mercato Vecchia Signora Juventina, per Djalo i bianconeri fanno sul serio! La circostanza

Djalo, c’è la Juve! Oggi nuovi contatti col calciatore: la situazione per gennaio sul difensore centrale del Lille

Rischia di saltare l’accordo che aveva raggiunto l’Inter con Tiago Djalo per il trasferimento a parametro zero a fine stagione. Il centrale, in scadenza, col Lille, che spinge per una sua cessione già in questa finestra di mercato e la Juventus rimane alla finestra…

Nuovi contatti tra le parti, come confermato da TMW, i bianconeri che sarebbero disposti ad acquistare il calciatore già a gennaio, accontentando così il Lille col quale hanno già trovato un accordo.

