Mercato Vecchia Signora Juventina, occhi su un gioiello per la difesa: l’affare si può fare a giugno

Mercato Juve, occhi su un gioiello per la difesa: l’affare si può fare a giugno. I bianconeri lo stanno seguendo con attenzione

La Juve, concluso il mercato di gennaio con gli arrivi di Djalo e Alcaraz, guarda già alla prossima sessione estiva ed è alla ricerca, in particolare, di giovani talenti italiani. Tra questi c’è Calafiori.

Come svelato da Di Marzio a Sky Sport, infatti, la Juve sta seguendo con attenzione la crescita del difensore del Bologna e potrebbe uscire allo scoperto a giugno, quando aprirà il mercato estivo.

The post Mercato Juve, occhi su un gioiello per la difesa: l’affare si può fare a giugno appeared first on Juventus News 24.