Mercato Vecchia Signora Juventina, occhi su Inaki Gonzalez: è il nome nuovo per il futuro e la Next Gen

Mercato Juve, occhi su Inaki Gonzalez: è il nome nuovo per il futuro e fa parte della stessa agenzia degli agenti di Iling-Junior

La Juve quando andrà a parlare con gli agenti di Iling-Junior per il rinnovo proverà a chiedere informazioni su Inaki Gonzalez, giocatore seguito dalla stessa agenzia.

A rivelarlo è Tuttosport, secondo cui i bianconeri hanno messo gli occhi sul talento spagnolo classe 2004 che ha già debuttato in Liga con la maglia del Las Palmas e ha il contratto in scadenza a giugno. Ragion per cui la Juve, che l’ha visionato di recente, proverebbe il colpo appoggiandosi poi alla Next Gen per farlo crescere.

