Mercato Vecchia Signora Juventina, interesse per l’attaccante dell’Atalanta

Mercato Juve, i bianconeri guardano anche in Serie A per la prossima stagione: occhi puntati sull’attaccante dell’Atalanta

Secondo quanto riportato dal Sun, la Juventus sarebbe interessata all’attaccane dell’Atalanta Ademola Lookman, nigeriano classe 1997 per rinforzare l’attacco per la prossima stagione.

Occhio alla concorrenza però: sul giocatore ci sarebbe anche l’Atletico Madrid e diversi club di Premier League, campionato in cui l’attaccante della Dea ha già giocato.

