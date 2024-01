Mercato Vecchia Signora Juventina, il Napoli non chiude per Samardzic: bianconeri alla finestra

La Juve alla ricerca di un centrocamposta per l’estate: bianconeri vigili sulla situazione Samardzic-Napoli. Ecco cosa succede

La Juventus rimane vigile per il centrocampista classe 2002 dell’Udinese e della nazionale serba, Lazar Samardzic. Cristiano Giuntoli vorrebbe bloccarlo per provare poi l’affondo decisico in estate.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli non sta chiudendo con il padre-agente del centrocampista, che avrebbe chiesto una commissione da 3 milioni di euro, cifra che i partenopei non hanno intenzione di spendere.

