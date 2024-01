Mercato Vecchia Signora Juventina, il caso Kean blocca un arrivo? Il retroscena

Mercato Juve, il caso Kean blocca un arrivo? Il retroscena svelato da Luca Marchetti a Sky Sport dopo l’affare saltato con l’Atletico Madrid

Il giornalista Luca Marchetti ha svelato a Sky Sport un retroscena sulla posizione della Juve riguardo Kean e l’affare saltato con l’Atletico Madrid.

LE PAROLE – «Era più un’esigenza del ragazzo quella di andare via, non un problema della Juve. La sua cessione e l’eventuale arrivo del centrocampista sono legate da punto di vista economico. L’uscita di Kean avrebbe aiutato a fare l’operazione con la nuova disponibilità economica».

