Mercato Vecchia Signora Juventina, Giuntoli sulle tracce del “nuovo Bellingham”. Ultime

Mercato Juve, Giuntoli sarebbe sulle tracce di un calciatore paragonato a Jude Bellingham: le ultime verso gennaio

Come riferito da tmw, per il mercato Juve si fa anche il nome del giovanissimo Oliver Lukic, classe 2006 in forza al Liefering nella Seconda Divisione austriaca.

Su di lui diversi club esteri e l’Atalanta, per quello che in patria viene definito il nuovo Jude Bellingham, che in questa stagione ha già messo a referto 10 presenze in tutte le competizioni con un gol.

