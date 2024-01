Mercato Vecchia Signora Juventina, c’è l’annuncio sul futuro di Ferguson: «Ecco quando andrà via»

Mercato Juve, c’è l’annuncio sul futuro di Ferguson: «Ecco quando andrà via». L’agente del talento del Bologna esce allo scoperto

Bill McMurdo, agente di Ferguson, ai microfoni di Calciomercato.it ha fatto un annuncio di mercato sul talento del Bologna da tempo seguito dalla Juve.

L’ANNUNCIO – «Nell’ultimo anno le grandi squadre italiane hanno manifestato il loro interesse nei confronti di Lewis, tuttavia pure club inglesi, spagnoli e francesi hanno messo gli occhi su di lui. Si muoverà quando sarà il momento giusto sia per lui che per il Bologna. Ama stare in Italia, soprattutto perché la sua squadra sta andando molto bene».

