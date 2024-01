Mercato Vecchia Signora Juventina, arrivano conferme: valutazioni in corso per un centrocampista

Mercato Juve, arrivano conferme: valutazioni in corso per un centrocampista. Tutti gli aggiornamenti

Come confermato da Sky Sport, il mercato della Juve sembra essersi riaperto visto che in casa bianconera sono in corso delle riflessioni tra la dirigenza e Massimiliano Allegri per prendere un centrocampista.

Adesso, si valuteranno vari profili e varie opportunità, eventualmente, da poter cogliere. La Juve ha ceduto Moise Kean all’Atletico e questo permette al club di avere un piccolo margine di manovra a livello economico.

