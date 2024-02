Mercato – Taremi all’Fc Internazionale può cambiare la strategia sulla quarta punta

Il gol in chiusura di Inter-Salernitana ha permesso a Marko Arnautovic di rompere la maledizione della prima rete interista a San Siro, ma non basta a sciogliere i dubbi sul futuro dell’austriaco. La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul mercato nerazzurro soffermandosi anche sull’attaccante arrivato in estate dal Bologna e spiega che, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, la sua permanenza per la prossima stagione non è scontata.

Pubblicità

Con Lautaro Martinez e Thuram ritenuti inamovibili e l’arrivo imminente di Mehdi Taremi a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Porto, la strategia sulle quattro punte potrebbe cambiare. Da qui a fine stagione si capirà se confermare la fiducia ad Arnautovic oppure cercargli una sistemazione in uscita puntando su un giocatore più giovane con altre caratteristiche.

Pubblicità

Pubblicità

L’opinione di Passione Inter

Arnautovic fin qui è stato sicuramente condizionato da una condizione fisica non ottimale nella prima parte di stagione a causa di quell’infortunio a Empoli che lo ha limitato. La sua stazza unita all’età hanno reso lento l’ambientamento e il risultato fin qui è deludente se rapportato all’investimento effettuato in estate. C’è da dire comunque che tra gol (3) e assist (3) ha contribuito ad una rete nerazzurra ogni 127 minuti giocati. Ma soprattutto rispetto a Taremi, Lautaro e Thuram è l’unico che può portare caratteristiche da vera prima punta in area, giocatore in grado di fare da boa per smistare palloni per i compagni. Dipenderà molto dalla sua tenuta fisica e anche dalle scelte tecniche che verranno fatte.

Pubblicità