Mercato Signora Juve, se parte Cavallo Pazzo Rabiot serve un centrocampista che sappia segnare

Adrien Rabiot è il centrocampista della Juve più prolifico, qualora partisse servirebbe un giocatore abile in zona gol

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot è il centrocampista più prolifico della Juve e qualora dovesse lasciare i bianconeri servirebbe un giocatore abile sotto porta.

In questo senso, Teun Koopmeiners sarebbe perfetto visto che fino ad ora con l’Atalanta ha segnato 9 gol in 28 presenze.

