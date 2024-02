Mercato Signora Juve, irrompe anche il Milan! Le ULTIME novità sull’obiettivo per l’estate

Mercato Juve, irrompe anche il Milan! Le ULTIME novità sull’obiettivo per l’estate, cosa filtra in casa bianconera

Come riportato dal Corriere di Bologna, anche il Milan sarebbe piombato su Riccardo Calafiori.

Pubblicità

Napoli e Juve lo seguono da vicino ormai da tempo e si parla di una valutazione già superiore ai 30 milioni per l’estate. In agguato ci sarebbe anche il Tottenham.

Pubblicità

The post Mercato Juve, irrompe anche il Milan! Le ULTIME novità sull’obiettivo per l’estate appeared first on Juventus News 24.