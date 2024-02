Mercato Signora Juve, Giuntoli segue il nuovo Huijsen: i DETTAGLI

La Juve è entrata in corsa per il giovane Ruud Nijstad. Il ragazzo classe 2008 è stato invitato a Torino dal club bianconero

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Juve è entrata in corsa per il giovane Ruud Nijstad. Il giovane centrale del Twente piace a diversi club europei ma i bianconeri sembrano essere in prima fila.

La Juve, in questi giorni, ha invitato Ruud Nijstad a Torino per visiterà le sue strutture. Non è però, nemmeno che il ragazzo possa firmare il suo primo contratto da professionista con il Twente. La Juve, comunque, ha già iniziato a muoversi per provare ad arrivare a questo giovane talento che potrebbe essere il nuovo Huijsen.

