Mercato Signora Juve, Giuntoli segue anche lui per il centrocampo. Richiesta monstre

Mercato Juve, Giuntoli segue anche lui per il centrocampo. Richiesta monstre per il talento che milita in Liga

Come riportato da Tuttosport, tra i centrocampisti nel mirino della Juve c’è anche lo spagnolo Mikel Merino della Real Sociedad.

Il classe 1996, colonna della squadra spagnola, è però valutato intorno ai 50 milioni di euro. Giuntoli e Manna sono avvisati.

