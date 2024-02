Mercato Signora Juve, Giuntoli raddoppia: due nomi a zero possono rinforzare la difesa

Mercato Juve, Giuntoli raddoppia i suoi obiettivi: i nomi per la difesa che possono arrivare a parametro zero in estate

Per il mercato Juve della prossima estate si guarda anche alla volontà di rinforzare una difesa che saluterà finalmente Alex Sandro, il cui ciclo bianconero è giunto al termine, e deve capire cosa fare con Dean Huijsen, di rientro dal prestito alla Roma.

Giuntoli è sempre attento ai parametri zero o futuri tali e ha due nomi in particolare nel mirino: quello di Hermoso dell’Atletico Madrid e quello di Kelly del Bournemouth. Su entrambi, però, c’è una nutrita concorrenza come sottolineato da Tuttosport.

